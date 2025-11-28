警察庁はきょう、東京・渋谷区で犯罪被疑者支援のイベントを開催。14年前、京都市で起きた殺人事件で長女を失った父親が講演を行いました。清家政明さん「ある日突然、犯罪被害というのは本人に被ってくるんです。プロとかではないのです。みんな被害者は素人です。ぶっつけ本番で被害に遭うので、どうすればいいかわからない。頭の中が真っ白。次どういう動きがいいんだろう。自分の精神状態がどうなるのかもわからない。そういう