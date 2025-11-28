四日市競輪場で２８日に「第５３回中部地区プロ自転車競技大会」が開催された。中京スポーツ協賛の４キロメートル個人パーシュートは「走ったことなくて」という石田拓真（２４＝愛知）がまさかの優勝を飾った。各種目の優勝者とコメントは以下の通り。・４キロメートル個人パーシュート優勝石田拓真「近谷涼さんと安達光伸が欠場で４キロメートルに出る予定ではなかったけど優勝できて良かったです。素直にうれしいです。４