関東大学サッカーリーグ１部の日大が２８日、都内でＪリーグ加入合同会見を行った。Ｊ１浦和加入のＭＦ植木颯（２２）、Ｊ３福島加入内定のＭＦ田中慶汰（２２）、Ｊ３高知内定のＤＦ松本大地（２２）、ＤＦ浅野良啓（２１）、２７年からＪ１東京Ｖに加入内定のＦＷ平尾勇人（２０）、同Ｊ２水戸に加入内定の五木田季晋（きしん、２１）と、同大からは過去最多６人がプロ入りする。プロでの決意を聞かれ、６選手はそれぞれ思