俳優のムロツヨシが２８日に自身のＳＮＳを更新し、俳優の佐藤二朗との２ショットを公開した。２７日、都内でダブル主演映画「新解釈・幕末伝」（福田雄一監督）の完成披露試写会に出席した２人。ムロはインスタグラムで「＃新解釈幕末伝」とハッシュタグのみ記すと、スーツ姿の２人が見つめ合い、がっちり握手する姿を公開した。この投稿には「巨匠のお２人だ」「二人とも最高にかっこいいです」「ステキすぎる」「美しい…