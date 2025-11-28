グルメ本編集長として数々の名店を訪れる大木淳夫さん。毎月たくさんの飲食店がオープンする中で、大木さんが「これは！」と思った新店をずらりと紹介します。寒い季節にぴったり！ 中国の鶏鍋とカスタム博多うどんまるで中国に旅行に来たかのよう11月1日、六本木の裏通りに中華「威皇 花雕醉鶏鍋＆広東料理 六本木店」がオープンしました。上海で10店舗を展開し、昨年湯島にオープンするや大人気になったお店の日本2号店です。ま