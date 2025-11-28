報知新聞社後援「ＩＳＰＳハンダ第９回全国中学校・高等学校選抜ゴルフマッチプレー選手権大会」最終日 （２８日、沖縄・名護市カヌチャゴルフコース）一般社団法人日本高等学校・中学校ゴルフ連盟が主催するマッチプレー戦全国大会は２８日に決勝戦が行われ、男子は同連盟代表選手の浅田千年樹（せんじゅ、高知中央高３年）が優勝した。１８ホールを終え、中学２年生の須藤はんと（柏市立酒井根中）とマッチイーブンでエキ