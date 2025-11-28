雨穴『変な絵』（双葉社／2022年10月20日発売）が2025年「Book of the Year（年間ベストブック賞）」において最終候補ノミネートを果たした。 【写真】世界各国の『変な絵』書影を見る 雨穴によるホラーミステリー小説『変な絵』。イギリス版『変な絵』は2025年1月16日に発売され、店頭展開と口コミを中心に大きな反響を呼んだ。そんななかイギリスの大手書店チェーンWaterstones（ウォータ&#