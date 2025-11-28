福岡県太宰府市の和菓子店による新業態の店が29日に開店します。西日本シティ銀行と一部商品でコラボレーションしていて、売り上げの一部は子ども食堂などに寄付されます。 開店前日の28日にプレオープンイベントを行ったのは、太宰府天満宮の参道の入り口付近にオープンする「天山太宰府ぷりん店」です。地元の和菓子店「天山」の新業態で、西日本シティ銀行が地元事業者の魅力発信などを目的に開発などを支