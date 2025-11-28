ドル買い優勢、ポンドどドルは１．３２００めぐる動き＝ロンドン為替 ロンドン序盤は、対欧州通貨主導でドルが買われている。ユーロドルは1.1566レベル、ポンドドルは1.3202レベルに安値を広げている。ポンドドルは節目の1.3200レベルをめぐる動きとなっている。ドル円は156.30レベルと、前日ＮＹ終値水準に張り付いている。欧州株は高安まちまち、米株先物・時間外取引は小幅高での揉み合い。感謝祭休暇のムード