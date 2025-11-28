政治団体「NHKから国民を守る党」の立花孝志党首＝名誉毀損罪で起訴＝がNHK会長宅に受信料を持参すると発言した動画を公開し、自宅周辺の警備強化を強いられたとして、NHKが約200万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は28日、業務を違法に妨害したと認定、約130万円の賠償を命じた。判決によると2024年9月、NHKが支払い督促をした複数の契約者の受信料を弁済すると主張し、拒否すれば現金を会長宅のポストに投函する