日本ハム・斎藤友貴哉投手が２８日、北海道北広島市の球団事務所で契約更改交渉に臨み、３０００万増の５５００万円でサインした（金額は推定）。今季は４７試合登板で１勝２敗３セーブ、１４ホールド、防御率１・３５。最速１６１キロの速球を武器に、軒並みキャリアハイの成績を残した。７月から９月にかけては、２１試合連続無失点を記録。ＣＳではクローザーを任され、オリックスとのファーストＳでは２戦連続セーブを挙げ