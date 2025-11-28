スーパーのコメ価格が2週ぶりに値上がりしました。農林水産省によりますと、11月23日までの1週間にスーパーで販売されたコメの平均価格（5kgあたり）は、前の週より52円高い4312円でした。2週ぶりの値上がりで、過去2番目に高い価格となりました。一方、コメの民間在庫は306万トンで、10月として3年ぶりに300万トンを超えたものの、農水省は「今後価格が下がると断定できない」としています。