4期16年に渡り、広島県のかじ取り役を務めた湯崎知事が28日、任期最終日を迎え、最後の公務に臨みました。報道陣に自らカメラを向ける湯崎知事。■湯崎英彦知事「これSNSにアップしていいの？ 」いつもと変わらぬ様子でこの日を迎えました。■湯崎英彦知事「それではよろしくお願いします」29日から新しい知事として県政を担う前副知事の横田美香氏に事務の引き継ぎを行いました。■湯崎英彦知事「広島県政の発展のためにしっかり