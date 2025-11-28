10月末、高市首相は中国の習近平国家主席と交わした握手。その後、わずか1カ月で日中関係は激変しました。中国側は台湾有事を巡る高市首相の発言の撤回を繰り返し要求し、さらに日本に対し「軍国主義の台頭」や「治安の悪化」などと一方的に主張しています。中国側は「（高市首相の発言は）戦後国際秩序に対する公然たる挑発だ」「日本では治安が不安定であり、台湾同胞を含む観光客が襲撃される事件が相次いで発生している」など