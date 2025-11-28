11月27日（木）の見取り図の冠バラエティ『見取り図じゃん』では、新企画「占い師を使って初出しエピソード引き出し王」が放送された。ニセ占い師を信用したのか、ナダルは自らの胸の内を…。【映像】「確かにボンと入れました」ナダルが投資について語る今回は、“占いの手口”を使ったドッキリ新企画。人は占い師に何かを言い当てられると、占い師を信用して、これまで話してこなかったことでも自分からしゃべってしまうことがあ