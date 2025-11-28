11月29日（土）第一部 ひる3時55分〜4時55分（※関東ほかで放送）・第二部 よる7時〜10時54分 日本テレビ系で放送の「ベストアーティスト2025」。今年のテーマは「音楽の旅〜Music journey〜」。「25回記念特別企画！8組揃い踏み名曲シャッフルメドレー」にて各グループが歌唱する楽曲を発表！【よる8:50頃】※放送時間は変更の可能性があります●Hey! Say! JUMP「夜空ノムコウ」(SMAP)●timelesz「Can do! Can go!」(V6)●Kin