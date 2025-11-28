m-floが10枚目となるオリジナルアルバム『SUPERLIMINAL』を2026年2月18日(水)にリリースすることが発表された。あわせて単独公演の開催も決定している。本作には、m-floをリスペクトする国内外のアーティストが集結。Sik-K、eill、向井太一、chelmico、Maya、鈴木真海子、ZICO、Adee A.、n-choco、RIP SLYMEなど、世代もジャンルも国境も超えた多彩なアーティストが名を連ねる。25年間にわたり独自のコラボスタイルを築いてきた“l