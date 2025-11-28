Eveが本日11月28日、新曲「Underdog」を配信リリースした。これにともなって同楽曲のミュージックビデオがEveオフィシャルYouTubeチャンネルにてプレミア公開されたことに加え、新アーティスト写真も公開となった。ダークでエモーショナルな「Underdog」は虚実の間で揺れる心を描いた新曲だ。“本当の自分”が見えない現代にて、“負け犬らしくなっていい”と歌う同楽曲は、傷つきながら生きるすべての人への静かなエール。中毒的