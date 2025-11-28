THE KEBABSが2026年3月3日のひな祭りの日に、＜THE KEBABS 応援＞と題したワンマンライブを開催することが発表となった。約7ヶ月ぶりとなるワンマンライブのチケットオフィシャルサイト先行受付は11月28日19:00より。■ワンマンライブ＜THE KEBABS 応援＞2026年3月3日(火)東京・EX THEATER ROPPONGIopen18:00 / start19:00▼チケット\5,500【オフィシャルサイト先行】受付期間：11/28(金)19:00〜12/3(水)23:59https://w.pia.jp