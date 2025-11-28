音楽ユニット・m-floが、7年ぶり10枚目のオリジナルアルバム『SUPERLIMINAL』を2026年2月18日にリリースすることを発表した。翌2月19日には、東京ガーデンシアターにて約6年ぶりの単独公演『m-flo 25th ANNIVERSARY LIVE “SUPERLIMINAL”』を開催。さらに、この公演をもって“リミナル期間”へと移行することも併せて発表された。【写真】7年ぶり！m-floのニューアルバム『SUPERLIMINAL』ジャケット『SUPERLIMINAL』は、m-flo