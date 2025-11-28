来季のJ2降格が決まっている湘南ベルマーレは28日、MF茨田陽生(34)との契約を更新しないと発表した。茨田はこれまで柏、大宮でプレー。湘南には20年に加入し、6シーズンを過ごした。J1通算333試合(7得点)に出場。今季も25試合に出場していた。クラブを通じて「どんな時でも変わらず熱く応援してくださったファン、サポーターの皆さま、本当にありがとうございました。6年間このクラブで過ごした時間は、自分を強くしてくれた