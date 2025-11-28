広島競輪場のバンクが完成し、竣工式がおこなわれました。ホテルやレストランも併設され地域のにぎわい拠点が期待されています。新たな名称は「アーバンサイクルパークス広島」。完成したばかりのバンクで竣工式がおこなわれました。■松井市長「地域の賑わいであるとか新しいスポーツ文化こういったものを創出する拠点となることを確信しております」式の後には、選手によるデモンストレーションも行われ