県内では、インフルエンザの感染者が急増していて、県は27日、流行発生注意報を出しました。県内では、今週、計12の学校で学年閉鎖や学級閉鎖の措置がとられています。県によりますと、11月23日までの1週間に確認されたインフルエンザの感染者は859人で、前の週の約1.7倍となりました。1医療機関あたりの報告数が、注意報の基準の10人を上回る15.07人となったため、県内全域にインフルエンザ流行発生注意報が発表されました。