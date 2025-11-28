公益社団法人SVリーグ（SVL）は28日（金）、『エムット presents SV.LEAGUE ALL STAR GAMES 2025-26 KOBE』に出場する選手を発表した。 今季のSVリーグオールスターゲームは、2026年1月31日（土）・2月1日（日）にGLION ARENA KOBE（兵庫県神戸市）で開催される。24日（月）までファン投票が行われ、ヘッドコーチ男女各2名、選手男女各28名（オポジット2名、アウトサイドヒッター4