F1Âè23Àï¡¦¥«¥¿ー¥ëGP11/28¡Ê¶â¡Ë～ 12/1¡Ê·î¡Ë ¥ë¥µ¥¤¥ë¥µー¥­¥Ã¥È 28Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ëF1¥«¥¿ー¥ëGP¡£Á°Àï¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹GP¤Ç¥Þ¥¯¥éー¥ì¥ó¤Î2Âæ¤¬¤Þ¤µ¤«¤Î¼º³Ê¡£¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Î¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¤¬Í¥¾¡¤·¡¢»Ä¤ê2Àï¡Ü¥¹¥×¥ê¥ó¥È1Àï¤Î¾õ¶·¤Ç¡¢¥é¥ó¥­¥ó¥°¥È¥Ã¥×¤Î¥é¥ó¥É¡¦¥Î¥ê¥¹¤«¤é24¥Ý¥¤¥ó¥Èº¹¤Þ¤ÇÇ÷¤Ã¤Æ¤­¤¿¡£º£²ó¤Î¥«¥¿ー¥ëGP¤Ï¡¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¤ÎÌ¿±¿¤òÊ¬¤±¤ë½ÅÍ×¤Ê°ìÀï¤À¡£ ³ÑÅÄÍµ