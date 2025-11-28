あす11月29日放送される日テレ系音楽の祭典『ベストアーティスト2025』（日本テレビ系）で、25回記念特別企画の8組そろい踏み名曲シャッフルメドレーにて各グループが歌唱する楽曲が発表された。【写真】8組シャッフルメドレーを歌う注目グループを写真でチェック！20時50分ごろから、Hey！ Say！ JUMPがSMAPの「夜空ノムコウ」、timeleszがV6の「Can do！ Can go！」、King ＆ Princeが修二と彰の「青春アミーゴ」、SixTONES