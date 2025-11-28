11月最後の週末は広く行楽日和となりそうです。東日本や西日本は紅葉のラストスパートで、土日の紅葉狩りは今週末が最後のチャンスとなるかもしれません。30日（日）は北海道や東北北部で黄砂混じりの雨や雪になるでしょう。また、来週後半は真冬並みの寒気が流れ込む予想で、西日本の平地でも雪の降る所が出てきそうです。雪への対策をお願いします。■あす29日（土）の全国天気広く日差しに恵まれるでしょう。行楽日和・紅葉狩り