ボートレース宮島でひとりの女性レーサーがデビューしました。広島で9年ぶりに誕生した女性選手のボートにかける思いです。水しぶきをあげて時速80キロで駆け抜けるボートレース。スピード感と迫力が魅力の公営競技です。11月21日、ひとりの女性レーサーが勝負の世界に飛び込みました。■池田美優 選手「どうにか追いつきたいなって思いで走ってました」デビュ