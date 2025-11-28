女子ストリート準々決勝に出場した松本雪聖＝北九州メッセスケートボードのワールドツアー・ストリート第3日は28日、北九州市の北九州メッセで準々決勝が行われ、女子は松本雪聖が63.26点でトップとなり、上位16人による準決勝に進んだ。織田夢海（サンリオ）が56.28点の4位、伊藤美優は55.64点の5位。日本勢は13位の中山楓奈（ムラサキスポーツ）までの7人が通過した。パリ五輪金メダリストの吉沢恋（ACTSBSTORE）は17位で