脚のラインを拾わず気楽に穿けるスカートがあれば嬉しい。そんなミドル世代は、今回紹介する【ハニーズ】のスカートを要チェック！ 縦ラインを強調するプリーツをあしらったスカート、Iラインシルエットなのにゆとりのあるスカートなら、即戦力になってくれそうです。 プリーツの縦ラインですっきりキレイめコーデに 【ハニーズ】「プリーツスカート」