クマによる人身被害の急増を受け、環境省は２８日、クマ対策として過去最大規模となる３４億円を今年度の補正予算案に計上した。狩猟免許を持つ人を自治体が雇う「ガバメントハンター」の人件費を初めて手当てするほか、国による初の個体数推定調査などの費用を盛り込んだ。自治体への交付金には計２８億円を充てる。会計年度任用職員などを想定しているガバメントハンターの人件費として、１都道府県当たり上限１０００万円を