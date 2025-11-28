○イチカワ [東証Ｓ] 発行済み株式数(自社株を除く)の3.4％にあたる15万株(金額で3億3300万円)を上限に、12月1日朝の東証の自己株式立会外買付取引「ToSTNeT-3」で自社株買いを実施する。 ○ナブテスコ [東証Ｐ] 発行済み株式数の2.48％にあたる299万9400株の自社株を消却する。消却予定日は12月10日。 ○オプトエレ [東証Ｓ] 発行済み株式数の1.48％にあたる9万7329株の自社株を消却する。消却予定日は26年1月6日。