広島の島内颯太郎投手が、新たに選手会長に就任することが２８日、決定した。広島市内のホテルで行われた選手会納会で決まった。２４年から堂林が務め、投手では２２、２３年の大瀬良以来５人目。先発経験のない投手では球団初となる。「自分が指名されると思っていなかったですし、僕を指名したということは、チームとしても変わっていかないといけないのかなと思った。責任を持って取り組んでいこうと思います」今季は森浦