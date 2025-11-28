メ～テレ（名古屋テレビ） 岐阜県が導入を検討している次世代型の路面電車LRTについて、岐阜インター周辺の自治会連合会が早期の実現を要望しました。 LRTは床が低いため乗り降りがしやすく、定時運行や安全性の面で優れるとされる次世代型の路面電車です。 岐阜県では、7月に江崎禎英知事がJR岐阜羽島駅と岐阜駅、東海環状自動車道の岐阜インターなどをつなぐLRTを導入する構想を打ち出していました。