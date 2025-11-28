女優の井桁弘恵(28)が28日までに自身のインスタグラムを更新。金髪にイメチェンした姿を披露した。 【写真】黒髪清楚なイメージから一変!画面いっぱいに弾ける笑顔 「期間限定 NEWイゲタ」とつづり、黒髪から鮮やかな金髪に変わった新ヘアを公開。画面いっぱいのアップで撮影したスマイルショットなど複数枚を投稿した。 ガラリと雰囲気の変わった投稿にファンからは「最高だぜ」「ティンカーベルいげちゃん