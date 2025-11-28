福岡県の太宰府市長が「M-1グランプリ」出場辞退を選ぶことになった、職員による自転車の飲酒運転。職員は28日、減給の懲戒処分を受けました。28日付で減給10分の1、6か月の懲戒処分を受けたのは、太宰府市の防災安全課に所属する30代の男性職員です。太宰府市によりますと、男性職員は2日未明、酒を飲んだ後に自転車を運転していたところ、パトロール中の警察官に呼び止められ検挙されました。市の聞き取りに対し「反省して