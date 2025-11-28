ABEMAのバラエティ番組『ダマってられない女たち season2』(全14回)#13が、きょう28日(22:00〜)に配信される。『ダマってられない女たち season2』場面カット○“元小学生ホスト”の今に密着番組では、9年前に大炎上した“元小学生ホスト”の今に密着。「こんにちは! 琉雅です」と爽やかに登場したのは、かつて話題となった元小学生ホスト・琉ちゃろ。高校生となった彼の意外な現在と、母・ちいめろとの関係性に迫る。将来について