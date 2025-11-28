粧美堂から、人気グミ『コロロ』をモチーフにした香り付きハンドクリーム「コロロ うるおいハンドクリーム」を2025年11月20日（木）より発売となった。■“コロロの香り”で手肌をしっとり包むハンドクリーム「コロロ うるおいハンドクリーム」は、人気グミ『コロロ』をイメージした見た目も楽しいハンドケアアイテム。シアバター、ヒアルロン酸Na、アルガンオイル、ホホバ種子油、ハチミツ（すべて保湿成分）を配合し、乾燥しがち