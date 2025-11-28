「イット！」が独自に入手した防犯カメラの映像で、28日未明の群馬・沼田市の駅前ロータリーに駐車された1台の車。車を降りた人が公衆トイレのほうへ歩いていきます。カメラが捉えたのは、そのすぐあとを追うクマの姿でした。28日午前1時半ごろ、沼田駅の公衆トイレで警備員の男性がクマに襲われ、右足をひっかかれ軽傷を負いました。男性と鉢合わせしたクマの体長は1メートルから1.5メートルほどでした。侵入から30秒ほどで公衆ト