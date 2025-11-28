「カリッカリ梅クランチ」カンロ飴やピュレグミなどでおなじみのカンロは、“カリッカリ食感”がクセになるクランチキャンディ「カリッカリ梅クランチ」を12月2日から全国のローソン限定で発売する。近年、SNSを中心に人の聴覚や視覚を刺激する、心地良い音を収録した「ASMR動画」が人気を集めている。「ヒトツブカンロ」で人気の「グミッツェル」も、外側はパリッと、中はしっとりとした独特な食感がASMRの世界でも注目され、YouT