ディーアップは、「ディーアップ シルキーリキッドアイライナー」より、偏光ラメ入りの新色『ダズルピンク』を12月10日より全国のバラエティショップ、ドラッグストア、公式オンラインストアにて発売する。■クリアピンク×2種ラメこの冬登場する「ダズルピンク」は、瞳に透明感のある輝きを宿す“瞳ハイライター”として開発されたラメライナーとなる。肌トーンを問わず使えるクリアピンクベースに、サイズの異なる2種類のラメを