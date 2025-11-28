俳優の松本仁（20）が28日、東京・HMV＆BOOKS SHIBUYAで1st PHOTO BOOK『過去と未来 自分探しの旅』（来年2月6日発売）の先行発売記念イベントを開催した。【全身ショット】おしゃれ！グリーンのセットアップで登場した松本仁現在放送中の『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』の猛原禽次郎／ゴジュウイーグル役で人気を集めている。今年の2月14日に20歳の誕生日を迎えた。「誕生日は『ゴジュウジャー』の現場で迎えました。20歳