サケのまち・村上市で冬の風物詩『塩引き鮭』を軒下に吊るす作業が行われました。一方で、サケの漁獲量が例年の10分の1と不漁が続いています。 ■入澤芽生記者 「遡上するサケを捕獲するウライという柵があるのですが、川の水位が上がり今日は水の下に沈んでいます。」 サケの一括採捕漁で有名な、村上市の三面川。 サケが川を登れないように「ウライ」と呼ばれる柵を沈めていますが、川の水位が高く今日の漁は中止に。10