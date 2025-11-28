女子100mハードルで世界陸上選手権に出場した福部真子選手が母校を訪れ、大会の結果を報告しました。母校の皆実高校を訪れた福部真子選手。ことし9月の世界陸上選手権、女子100mハードルで準決勝に進出したことを報告。そして、世界の舞台で戦うまでに挫折した自身の経験を伝えました。■福部真子選手「失敗を次につなげる努力をする。その積み重ねが大事だと思っている。」生徒からの質問は。■生徒「（世界陸上選手