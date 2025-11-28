守乃まもが、4thシングル「純闕Dinner」を11月27日に配信リリース。また、MVも公開となった。 （関連：【映像あり】守乃まも、“食後のデザート”がテーマの新曲「純闕Dinner」MV） 本楽曲は、“食後のデザート”をテーマに、日常の中にあるささやかな楽しみを描いたもの。誰もがそれぞれに持つ“デザート＝ささやかな幸せ”を通して、好きなことも嫌いなことも含めて人生を味わいたい