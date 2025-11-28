優しく穏やかな夫と平穏な日々を送る萌子は、英会話教室で学生時代の知り合い・武内と再会。当初は軽い交流でしたが、武内は既婚者である萌子に対し、不快な接触や誘いをエスカレートさせて…。『最低！既婚ストーカー男』第4話をごらんください。 極度のストレスに耐えかねた萌子は、「共通の知り合い」という状況を逆手に取り、武内への制裁を決意。彼の妻・こずえのSNSアカウントを突き止め、彼の悪事を暴