福山市教育委員会は万引きを繰り返したとして、男性職員を停職3か月の懲戒処分にしたことを明らかにしました。■福山市教育委員会「市民の皆様に深くお詫びを申し上げます。申し訳ありませんでした」停職3か月の処分としたのは、福山市教育委員会事務局に勤務する男性技術員（45）です。男性は、2024年と2025年、福山市内のドラッグストアで、化粧品や髭剃りを盗み、警察に任意で事情聴取を受けました。今年10月、福山区検は男性を