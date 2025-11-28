ボートレース浜名湖の6日間開催「オレンジリボン運動支援競走もみじ杯」3日目が、28日に行われた。前節の72周年記念V機を得たものの未勝利だった松竹大輔（39＝愛知）が10R、4コースから差し切って初白星。前半の2Rで6着大敗を喫しただけに、ひと安心の勝利となった。「前半は2日目のまま行ったら、気圧とかで全然回っていなくて駄目だった。後半はもらったペラの感じに戻して、こっちの方がいいですね。まだG1V機というほ