去年8月、岐阜県中津川市の民家のすぐ近くにある、農機具倉庫で撮影されたのは…体長140センチを超えるクマ。大きな袋をくわえて、その場を後にします。 【写真を見る】｢米ぬか｣の味を覚えて繰り返し訪れたクマ 捕獲されたのは体長142センチ体重130キロのオスのツキノワグマ 岐阜･中津川市では男子高校生が襲われる被害も 警戒いつまで？ 農機具倉庫の持ち主は長年、この地区に暮らす90歳の原利春さん。（原利春さん）「イノシシ