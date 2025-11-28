²Î¼ê¤Î¶áÆ£¿¿É§¡Ê61¡Ë¤¬27ÆüÊüÁ÷¤ÎBS¥Õ¥¸¡ÖÈÓÅçÄ¾»Ò¤Îº£Ìë°ìÇÕ¤¤¤Ã¤Á¤ã¤¦¡©¡×¡ÊÌÚÍË¸å10¡¦00¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¡Ö¥Þ¥Ã¥Á¡×¤Î°¦¾Î¤¬·ù¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ´ü¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£½÷Í¥¤ÎÈÓÅçÄ¾»Ò¤ÈËãÉÛ½½ÈÖ¤Îµï¼ò²°¤Ç¥µ¥·°û¤ß¡£¥¢¥¤¥É¥ë»þÂå¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¡È¥®¥ó¥®¥é¥®¥ó¡É¤È¤«¡È¥Þ¥Ã¥Á¡É¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¤Î·ù¤Ê»þ´ü¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¤Í¡×¤ÈÅö»þ¤Î»×¤¤¤ò·ãÇò¤·¤¿¡£¡Ö30Âå¤¯¤é¤¤¤Î»þ¤Ë³¹Êâ¤¤¤Æ¤Æ¤â¡È¥Þ¥Ã¥Á¤À¡Á¡É¡È¥®¥ó¥®¥é¥®¥ó¤Î¥Þ¥Ã¥Á¤À¡Á